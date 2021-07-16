Приехавшего на днях из отпуска автомобилиста ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут Михаила Андреевича Курписа 1974 года рождения. Он 14 июля уехал на черном «Рено Сандеро» с работы, но домой не добрался. В полиции города сообщили, что номер машины – 200, буквы неизвестны, передает паблик «Доброспас».

Где находится Михаил, неизвестно, на связь он не выходил, дозвониться до него невозможно.

Мужчина среднего телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами, рост – 175 сантиметров. На нем были синие джинсы и такого же цвета кроссовки из замши, футболка серого цвета в полоску.

Всех, кто что-то знает, просят позвонить по телефонам +79872400341 и +79535342572.

Жена пропавшего петрозаводчанина написала в комментариях к посту в группе, что они пять дней назад вернулись из отпуска. Она назвала своего мужа лучшим мужчиной, с которым они не раз выходили из сложных ситуаций. // Фото: МВД РК, «Доброспас»