Из-за непогоды в Петрозаводске с корнем вырвало деревья

После жары в Петрозаводск пришла непогода. На город обрушились ливень со шквалистым ветром, отдыхающие в Песках спасались от града. Жители города делятся в соцсетях своими впечатлениями, фотографиями и видео разгула стихии. В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовали снимки поваленных стволов.

Из-за сильного ветра в Соломенном рухнули деревья, некоторые вырвало с корнем, какие-то упали на провода. Дороги были перекрыты, образовались пробки.

Отдыхавшие в Песках люди писали, что там прошел сильный и большой град. Он был размером с ноготь, многие такого не видели никогда. В группе разместили видео, как люди в купальниках убегают с пляжа.

Комментаторы из Суоярвского района завидовали петрозаводчанам и сетовали, что у них стоит невыносимая сушь. Многие пользователи писали, что буквально засыхает Сортавала. Почти все призывали дождь к себе. // Фото: Ирина Белкина/«Погода Петрозаводска и Карелии»