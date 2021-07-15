15 июля 2021, 17:13
Двухлетний ребенок выпал из окна в Карелии
Малышка выжила, но получила травмы после падения с высоты
Следователи выясняют обстоятельства того, как двухлетняя девочка выпала из окна в Сортавальском районе. Инцидент произошел 14 июля, сообщили в Следкоме.
По предварительным данным, девочка, 2019 года рождения, забралась на подоконник и опрокинулась со второго этажа через открытое окно детской комнаты. Ребенок получил травмы. Пострадавшую госпитализировали.
По предварительным сведениям, семья не состоит на профилактических и иных учетах в органах системы профилактики. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение. (фото dailynews.ru)