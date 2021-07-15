Пьяный велосипедист в Прионежском районе пинал и оскорбил полицейских

На дороге в Прионежском районе полицейские остановили нетрезвого мужчину на велосипеде. Когда на 54-летнего жителя Прионежского района стали составлять административный протокол, ему это не понравилось. Велосипедист повел себя так, что в итоге заработал уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент произошел днем 1 мая на дороге в поселке Ладва. Мужчина ехал на велосипеде, его остановили полицейские, которые заподозрили, что велосипедист пьян.

Они стали оформлять административное правонарушение, но 54-летний местный житель проявил агрессию. Он пытался скрыться, а когда попал в медучреждение для освидетельствования на опьянение, вовсе распоясался.

Мужчина ругался матом, оскорблял полицейских, одного пнул ногой в голову, другого – в плечо.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело о применении насилия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Материалы уже направили в суд, обвиняемому грозит до пяти лет колонии. // Фото: drivenn