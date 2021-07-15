Житель Карелии украл пенсию у женщины, чтобы раздать долги

На севере Карелии суд отправил за решетку 39-летнего жителя Беломорского района за кражу. Жертвой вора стала пожилая жительница поселка Летнереченский. 7 февраля женщина обнаружила, что дверь в ее квартиру взломана, а из жилища пропали десять тысяч рублей.

Пенсионерка заявила в полицию. Было установлено, что незадолго до преступления к ней заходил местный житель. Мужчина увидел, где пенсионерка хранит деньги, более того, она сама сообщила, что получила пенсию. На следующий день селянин пришел попросить денег в долг, но женщины дома не было. Тогда он и проник в квартиру. Похищенные деньги он спустил на спиртное, продукты и раздачу долгов, рассказали в прокуратуре.

Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Рецидивиста приговорили к двум годам колонии строгого режима. (фото tverweek.com)