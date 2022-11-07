Причины выпадения волос осенью перечислил трихолог

Осенью многие россияне сталкиваются с тем, что волосы начинают выпадать. Это можно объяснить рядом сезонных причин, рассказал трихолог и дерматовенеролог Георгий Абрамов радио Sputnik.

По его словам, волосы могут выпадать из-за перенесенного коронавируса. Он чаще, чем грипп, провоцирует подобное явление. У человека может быть авитаминоз. Либо летом волосы пересушили на солнце.

Врач посоветовал восстанавливать густоту волос не снаружи, а изнутри. Да, можно улучшить фактуру и увлажнить с помощью поверхностных средств. Но причина всегда кроется внутри.

Например, если вы перенесли вирусное заболевание, нужно наладить разбалансированные системы – иммунную, желудочно-кишечную. Если не хватает витаминов, нужно принять курс.

Обычно сезонное выпадение продолжается два-три месяца. Если дольше, следует обратиться к специалисту. Возможно, нарушен гормональный баланс. // Фото: pxhere.com