При взрыве около Сортавалы пострадал рабочий

Следователи проводят проверку по факту инцидента, который случился неподалеку от поселка Кааламо. Там в процессе проведения взрывных работ серьезно пострадал сотрудник компании «Карелвзрывпром», сообщили в СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 5 сентября этого года. На карьере рядом с поселком Кааламо около Сортавалы велись взрывные работы.

Внезапно электродетонатор, который держал в руках 43-летний работник ООО «Карелвзрывпром», непроизвольно сработал.

Мужчине оторвало кисть правой руки, у него ожоги лица и глаз. В тяжелом состоянии его увезли в Сортавальскую ЦРБ, где оказали первую помощь. Потом раненого переместили в Республиканскую больницу имени Баранова в Петрозаводске. В воскресенье его планируют отправить в Санкт-Петербург. // Фото: krasrab.ru