Житель Сортавалы хотел купить сигареты, но сбежал из магазина с водкой

На днях сотрудники нескольких магазинов в разных городах Карелии столкнулись с мелкими воришками. В Росгвардии сообщили, что обезвредили похитителей в Петрозаводске и Сортавале.

В карельской столице вневедомственную охрану вызвали работники двух гипермаркетов – строительного и продуктового. В одном мужчина пытался вынести сантехнические материалы, в другом хотел пронести мимо кассы бутылку крепкого спиртного.

Вечером в сетевом магазине Сортавалы странно вели себя двое нетрезвых посетителей. Один мужчина спрятал бутылку спиртного в рукав и вышел, а второй почему-то остался. Товарищ вскоре вернулся за ним, его задержали. Оказалось, что оба – граждане сопредельного государства.

Житель Сортавалы в ночь на 10 сентября обманул продавца круглосуточного магазина. Мужчина попросил дать ему сигареты, а когда женщина отвернулась, схватил бутылку водки и убежал. Группа росгвардейцев приехала по вызову и нашла злоумышленника во дворах. // Фото: вести35.рф