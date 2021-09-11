Мужчина в Суоярви вынес из квартиры соседа копилку и попал под суд

Житель Суоярвского района попал на скамью подсудимых, прельстившись копилкой в квартире соседа. Оказалось, что в ней довольно значительная сумма денег, сообщили в пресс-службе Суоярвского районного суда.

Инцидент случился в апреле текущего года. Суоярвец был дома у соседа и воспользовался его отсутствием. Мужчина забрал копилку с монетами и ушел. Деньги потратил на свои нужды.

Хотя номинал собранной соседом мелочи был всего 10 рублей, накопилась сумма в 10 620 рублей. Ее потерпевший посчитал для себя значительной.

Воришка стал фигурантом уголовного дела. Но еще до суда он попросил у соседа прощения и возместил ему ущерб.

В результате в судебном заседании дело прекратили за примирением сторон. При вынесении решения учли все смягчающие вину злоумышленника обстоятельства. // Фото: markus-s/Pixabay