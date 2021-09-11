В жилом доме под Ельцом ночью взорвался бытовой газ и погубил троих

В ночь на субботу в поселке Солидарность в Липецкой области взорвался двухэтажный жилой дом. В данный момент известно о троих погибших и шестерых пострадавших, передает «Интерфакс».

На месте погибли девочка 11-ти лет и 50-летняя женщина. Потом в завалах нашли тело 85-летнего мужчины. Шестерых жильцов увезли в больницы. Одного жителя дома еще ищут.

Дом разрушен так, что не подлежит восстановлению. По данным прокуратуры области, ЧП могло случиться из-за неисправности газового оборудования.

В областной администрации обещают переселить выживших в новые квартиры и выплатить компенсацию. Размер самой большой составит полтора миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело об оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг.

С начала сентября взрыв жилого дома под Ельцом – уже пятый. Ранее, в частности, произошло ЧП в Ногинске. // Фото: администрация Ельца/ВКонтакте