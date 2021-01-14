Премьеру оперы «Алеко» покажут петрозаводчанам в ближайшие выходные

Фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita» должен был открыться премьерой оперы Сергея Рахманинова «Алеко» еще в декабре. По причинам, связанным с пандемией, премьеру в Петрозаводске перенесли на январь, и теперь Музыкальный театр готов представить публике свою новую работу. 16 и 17 января спектакль «Алеко» наконец смогут посмотреть карельские поклонники оперы, сообщает Министерство культуры РК.

Опера написана Сергеем Рахманиновым по сюжету пушкинской поэмы «Цыганы», однако Анна Осипенко, ставшая в этом сезоне главным режиссером карельской оперы, увидела в «Алеко» историю о современных людях, не связывая их с какой-либо этнической группой. Это люди, которые живут вольной жизнью, открыто выясняют отношения, поддерживают друг друга, не терпят насилия. В спектакле они смотрятся весьма колоритно: пушкинских цыган сменили люди, напоминающие хиппи, мастера трикинга и капоэйры демонстрируют захватывающие трюки и приемы боевых искусств.

Зрители увидят на сцене кочевников XXI века, исповедующих идею свободы от социума, условностей, цивилизации. Но цена, которую приходится заплатить за независимость, как и столетия назад, высока.

Главные партии в спектакле исполняют Наталья Ландовская и Дарья Батова (Земфира), Павел Назаров и Вадим Мокин (Алеко), Чингиз Кадыров и Максим Аксенов (Молодой цыган), Александр Ватолкин и Юрий Заряднов (Старый цыган).

Фестиваль «ОпераVita» уже во второй раз собирает в Петрозаводске лучшие голоса молодого поколения российской оперы. 13 декабря в Музыкальном театре в рамках фестиваля прошел гала-концерт «Надежда Павлова приглашает» с участием солистов Пермской оперы, Большого и Мариинского театров. 15 декабря публике представили премьеру – концертное исполнение оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» с двумя выдающимися исполнителями – Эльвиной Муллиной и Романом Бурденко в главных партиях.

В январе фестиваль продолжит радовать ценителей оперы. В ближайшие выходные зрители смогут увидеть премьеру оперы «Алеко», а 31 января в Музыкальном театре прозвучит «Пиковая дама» Чайковского с солистом Мариинского театра Михаила Векуа в роли Германа. (Фото: Министерство культуры РК)