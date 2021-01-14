В Куркиеки будут приплывать викинги-туристы из Приозерска

Исторический водный маршрут по шхерам Ладожского озера «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» появится в этом году в северном Приладожье, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»



Туристический продукт должен стать результатом российско-финского проекта, который начнёт реализовываться в этом году. Для любителей погружения в старинный быт в Приозерске (Корела) будет воссоздана средневековая лодка, разработана специальная карта с описанием достопримечательностей, по маршруту будут организованы стоянки для кемпинга и рыбалок.

По ходу движения будут проводиться концерты и этнографические реконструкции.

Следующая компонента российско-финского проекта – организация новых экотроп на Ястребином озере. Они станут первыми скальными маршрутами в местности особо охраняемой природной территории (ООПТ) Ленобласти. В ходе реализации данного проекта будут созданы места для отдыха и костров, парковки, визит-центр. Торжественное открытие экотроп состоится в рамках международного туристического фестиваля.

Фото – скриншот видео. Видео – Артем Степанов