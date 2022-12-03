Представители старшего поколения стали чаще пользоваться Яндексом

За последний год количество пользователей поисковой системы Яндекс старше 55 лет увеличилось более чем на 10%, сообщает агентство «Прайм».

По данным компании, девять из десяти представителей старшего поколения регулярно пользуются интернетом. Граждане с высоким уровнем дохода на 33% чаще молодых интересуются жилыми комплексами премиум-класса, вопросы про авиабилеты и путешествия задают чаще - больше на 21%.

В целом за последние пять лет доля онлайн-пользователей в этой категории выросла на 6%. По данным проведенного компанией опроса, почти половина из них покупает в сети одежду, обувь и аксессуары, 40% - товары для дома, а 35% - электронику. Однако это не единственное, чем они интересуются - 61% ищут информацию о вкладах, инвестициях, депозитах и страховании. Еще 12% интересуется товарами и услугами для красоты. // Фото: freepik.