В собор карельской столицы вернулись обновленные иконы

В Крестовоздвиженский собор вернулись из реставрационных мастерских Кондопоги и Петрозаводска девять отреставрированных икон разных периодов XIX века, сообщили в Информационном отделе епархии.

Некоторым иконам потребовалась склейка. Была проведена глубокая химическая чистка, укрепление живописных слоев, выравнивание грунта и тонирование различной сложности. Все отреставрированные фрагменты укреплены несколькими слоями защитного лака. Также в двух мастерских Петрозаводска для икон были изготовлены киоты, а часть напольных киотов – в других регионах.

Напомним, что с 2019 года проведена серьезная реставрация почти трех десятков образов святых. Работы проводят специалисты в Петрозаводске и Кондопоге. Они отмечают, процесс восстановления очень дорогостоящий, долгий и трудоемкий. // Фото: vk.com/pravkarelia.