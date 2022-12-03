На сим-картах хранятся данные, которые могут использовать мошенники

Завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил, что с помощью сим-карты можно разыскать человека, узнать о его покупках и контактах, передает Лента.ру.

Кроме того, что сим-карты хранят временную информацию о сети. То есть, постоянно принимаются сигналы от сотовых вышек, сообщая сети свое место расположения. Периодически они сообщают сети о том, где находятся, чтобы упростить доставку звонков. С помощью этой функции можно узнать геолокацию владельца и определить историю его поездок.

Также сим-карта 6 месяцев хранит данные о совершаемых покупках, которые, к слову, могут получить только правоохранители во время оперативных действий. А мошенники могут воспользоваться сим-картой для получения доступа к сообщениям, журналу событий, телефонной книге, банковским сервисам, системам с авторизацией по номеру телефона, отмечает эксперт.

Он советует пользователям не распространять личные данные, это поможет защититься от мошенников. // Фото: freepik.