03 декабря 2022, 10:28
В Карелии полсотни владельцев оружия проверили за неделю
За нарушение хранения составлено девять протоколов
Росгвардейцы за прошедшую неделю провели 51 проверку сохранности огнестрельного оружия и патронов, находящихся у граждан.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, добровольно жители региона сдали 22 единицы. Кроме этого, правоохранители составили девять протоколов об административных правонарушениях. Было изъято 4 единицы.
В управлении Росгвардии напомнили, что наиболее доступным, безопасным и удобным способом получения услуг в сфере оборота оружия является использование портала Госуслуг. // Фото: freepik.