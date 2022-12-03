В Карелии полсотни владельцев оружия проверили за неделю

Росгвардейцы за прошедшую неделю провели 51 проверку сохранности огнестрельного оружия и патронов, находящихся у граждан.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, добровольно жители региона сдали 22 единицы. Кроме этого, правоохранители составили девять протоколов об административных правонарушениях. Было изъято 4 единицы.

В управлении Росгвардии напомнили, что наиболее доступным, безопасным и удобным способом получения услуг в сфере оборота оружия является использование портала Госуслуг. // Фото: freepik.