Председателя ТСЖ в Петрозаводске осудили на 2 года за хищение взносов

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор председателю ТСЖ многоквартирного дома в Петрозаводске. Женщину признали виновной в хищении взносов жильцов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что председатель ТСЖ в 2016-2019 гг похитила денежные средства, поступившие от членов товарищества. Эти деньги жильцы сдавали на содержание, текущий и капитальный ремонт, оплату коммунальных услуг. Женщина украла в общей сложности 877 023 рубля 01 копейку.

Она признала вину и заявила, что взносы потеряла. Су назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года. Бывший председатель должна также возместить причиненный ТСЖ ущерб. // Фото: Evgeny/Pixabay