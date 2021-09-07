Лихач выехал на встречную полосу на «Коле» и ответит за это

Инспекторы ДПС в Пряжинском районе остановили очередного лихача. Молодой человек обгонял других участников движения и нарушил ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушение автоинспекторы зафиксировали на 401-м километре федеральной трассы «Кола». На этом участке 25-летний водитель Volkswagen совершил опасный обгон. Он выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено дорожной разметкой.

Теперь водителя ждет административный штраф в сумме пять тысяч рублей либо лишение прав сроком до полугода.

В Госавтоинспекции Карелии отметили, что с начала текущего года составили больше 2300 административных материалов за подобные нарушения. // Фото: источник