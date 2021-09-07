Обиженный знакомым петрозаводчанин через 2 дня вспомнил это и убил его

Тело 45-летнего мужчины нашли ранним утром 3 сентября во дворе одного из домов по улице Державина в Петрозаводске. Вскоре нашли и предполагаемого убийцу, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Труп обнаружили около 07:00 утра с многочисленными телесными повреждениями. Естественно, возбудили уголовное дело и стали искать злоумышленника.

Оказалось, что это ранее судимый житель Петрозаводска, который поссорился с погибшим в квартире того дома, где потом нашли тело.

Мужчины вступили в конфликт и разошлись. Но через два дня петрозаводчанин снова увидел оппонента.

Поскольку он был пьян, то обида взыграла вновь. Злоумышленник стал бить знакомого по телу и голове, в итоге убил и вынес тело во двор. Злодея заключили пол стражу, идет следствие. // Фото: ToNic-Pics/Pixabay