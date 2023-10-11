Правоохранители назвали причину обысков в администрации Прионежья

В МВД, Следкоме и прокуратуре объяснили, почему правоохранители пришли утром 11 октября с обысками в администрацию Прионежского района.

Речь идет о хищении денег из бюджета, а также о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны руководства прионежской детско-юношеской спортивной школы. Преступления совершались с 2022 по 2023 год.

По версии, которую приводит МВД, в ДЮСШ на работу на различные должности приняли не менее 4 человек, которые не работали, но зарплату им начисляли. С одной из фигуранток было заключено несколько трудовых договоров. Сначала 38-летнюю женщину оформили на полставки кадровым работником, потом инструктором по физподготовке. Ей платили зарплату, начисляли стимулирующие надбавки, выдавали премию. Начисленная сумма превысила полтора миллиона рублей.

Следователи завели уголовные дела о мошенничестве и использовании должностных полномочий вопреки интересам службы по восьми эпизодам преступной деятельности. Общий ущерб превышает два миллиона рублей. В районной администрации прошли обыски, были изъяты документы. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. // фото «Петрозаводск говорит»