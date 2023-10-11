Двух глав поселений Прионежского района подозревают в хищениях

Несколько глав сельских поселений Прионежского района попали в поле зрение силовых структур по подозрению в хищении бюджетных денег. Утром 11 октября силовики пришли обыскивать администрацию Прионежья.

Как сообщает Karelia.news со ссылкой на свои источники, тень упала на главу Мелиоративного и Ладвинского поселения. Официальных комментариев в МВД, Следкоме карельским журналистам пока не дают.

По признакам мошенничества и злоупотребления служебными полномочиями заведены уголовные дела. Предположительно, речь может идти о привлечении фиктивных сотрудников и присвоении выделяемых на них средств. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»