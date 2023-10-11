Появились фотографии горящей избушки на острове в Онежском озере

Стали известны подробности возгорания на острове в Онежском озере. ЧП произошло не на острове Долгий вечером 10 октября, а на безымянном островке.

Черный густой дым, поднимающейся над островом заметил пожарный, когда завершал обход острова Кижи. Спасатели на катере преодолели пятикилометровое расстояние до места возгорания.

«Когда мы причалили к берегу, - рассказывает руководитель тушения пожара Максим Курицын, - то было установлено, что горит рыбацкая избушка, причем сделанная из добротных бревен. Ветер, с каждой секундой все больше и больше раздувал огонь. Мы понимали, что строение было уже не спасти, но огонь, который перекинулся на лес, нужно было остановить как можно быстрее».

Пожарные поставили мотопомпу, протянули магистральную линию и приступили к ликвидации возгорания и спасению леса от огня. На борьбу с пожаром ушло около десяти минут. // фото предоставлено редакции источников в экстренных службах