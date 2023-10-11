Избушка рыбаков полыхала на острове в Карелии

Вечером 10 октября пожарные по охране острова Кижи заметили огонь на острове Долгий в Онежском озере.

Загрузив пожарное оборудование, пятеро огнеборцев на катере выдвинулись к месту происшествия.

Оказалось, горела деревянная рыбацкая избушка. Ветер раздувал пожар. Огнеборцы проложили магистральную линию с озера, с пожаром они справились за десять минут. Строение оказалось сильно повреждено. Причину возгорания на острове в Карелии предстоит выяснить. // фото freepik.com/ ilovehz