Поезда столкнулись в московском метро, пострадал машинист

В результате ЧП в столичном метро есть пострадавший. Утром 11 октября на станции московской подземки «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда.

Машинист одного состава получил травму. Среди пассажиров серьезно никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Со слов мэра, произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Собянин обещал, что всем будет оказана помощь и поддержка.

Восстановить движение поездов на салатовой ветке метрополитена обещают в ближайшие несколько часов. // фото телеграм-канал «Москва 24»