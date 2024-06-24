Права высаженной из автобуса мамы с детьми защитит прокуратура

Публикацией «Петрозаводск говорит» о высадке из автобуса мамы с двумя детьми заинтересовалась прокуратура Карелии. Надзорное ведомство проводит проверку по этому факту.

Напомним, инцидент произошел 23 июня в автобусе, который следовал из Машезера в Петрозаводск.

Женщина посадила двух маленьких детей на одно сиденье, кондуктор потребовала, чтобы она заплатила и за их проезд. Когда мама отказалась это сделать, ее высадили.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям перевозчика на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта,

- отметили в прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства заверили, что при наличии оснований виновных накажут. // фото: freepik.com