С начала года 75 детей в Карелии родились с помощью ЭКО

Процедуру ЭКО в Карелии за этот год прошли уже 411 женщин. С помощью этой современной технологии с начала года появились на свет 75 малышей, сообщили в минздраве республики.

На текущий год в регионе запланировано провести более 730 процедур экстракорпорального оплодотворения

Потребность во вспомогательных репродуктивных технологиях в Карелии за последние годы не уменьшается, число бесплодных браков за последние пять лет выросло на 8 процентов.

Женщины стали создавать семьи и рожать детей позднее – в 35 – 40 лет и позднее. В этом возрасте способность к зачатию снижается.

Если в 2016 году в республике при выполнении ЭКО средний возраст женщин составлял 31 год, то в 2023-м - 37 лет.

В прошлом году в Карелии завершено 542 цикла ЭКО, это на 8,4 процента больше, чем в 2020 году. В результате родились 202 ребенка, в том числе 14 двоен и одна тройня. // фото: freepik.com