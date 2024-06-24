Алкоголь на Дне города в Петрозаводске категорически запретили

На Дне города в Петрозаводске не будет алкоголя. Проносить его в зону праздничных мероприятий и распивать строго запретили.

Об этом на планерке в мэрии 24 июня рассказала заместитель главы администрации Екатерина Реутова. Она также предупредила, что на праздник нельзя будет приезжать на самокатах.

- Проход со спиртными напитками и их распитие на площадках Дня города запрещено,

- подчеркнула Реутова.

Она отметила, что в карельской столице в праздник выставят порядка двух километров металлических заграждений. Будет 13 входных групп с рамками металлодетекторов.

Доступ к площадкам с мероприятиями будет осуществляться только через зоны досмотра. С алкоголем. Самокатами и другими средствами передвижения сквозь них не пропустят. // фото: pixabay.com