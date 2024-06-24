Дом ужасов в Петрозаводске проверят по поручению Бастрыкина

В Следственном комитете РФ обратили внимание на публикацию «Петрозаводск говорит» о доме ужасов на улице Сулажгорского кирпичного завода, 5.

Полублагоустроенный дом был признан аварийным в 2017 году, в нем все еще живут семьи с детьми. Часть окон в доме заколочена фанерой, в подъезде гуляет ветер, деревянный туалет на улице, на стенах плесень. Дворник зимой не приходит, летом траву никто не косит, трубы в доме не ремонтируют. Расселить жильцов могут лишь в 2032 году.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. // фото «Петрозаводск говорит»