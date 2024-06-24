Уровень радиации в Петрозаводске вырос

В ходе мониторинга уровня радиации в Карелии специалисты Роспотребнадзора выяснили, что он находится в норме. При этом мощность гамма-излучения стала выше в Петрозаводске.

Уровень радиации измеряли в мае в пяти карельских городах на открытой местности.

В Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге она составила 0,11 мкЗв/час. В Сортавале и Костомукше излучение оказалось равно 0,10 мкЗв/час. Доза излучения почти нигде не изменилась в сравнении с прошлым месяцем.

Однако в Петрозаводске уровень радиации стал выше – был 0,09, а стал 0,11. Однако гамма-фон везде соответствует естественным значениям и не представляет опасности. // фото: freepik.com