Дом ужасов в Петрозаводске будет стоять еще восемь лет

Текст, фото: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Анастасия Федотова, проживающая с семьей по адресу ул. Сулажгорского кирпичного завода, 5. По телефону она вкратце описала историю своего многострадального дома, который был признан аварийным семь лет назад. Но когда мы приехали на место, впечатление было во много раз сильнее. Обращаем внимание кинематографистов - когда этот дом наконец расселят, но еще не успеют снести, в нем можно снимать фильмы ужасов.

Издалека кажется, что в окнах цветные витражи. Подходишь ближе - нет, они просто заколочены кусками фанеры разного цвета.

Первая мысль - не может быть, чтобы здесь жили люди. Наверное, одна-две семьи остались, которым некуда деваться. А вот и нет, пустует только первый этаж - он принадлжеит муниципалитету, здесь когда-то была столовая, потом библиотека. В каждой квартире второго этажа живут люди, у нескольких семей по трое детей.

Анастасия Федотова купила квартиру в этом доме в 2015 году.

«На что хватило материнского капитала, то и купила. Конечно, еще пришлось добавить. Тогда еще дом не был таким страшным. Радовалась, что большая кухня»,

- рассказывает Анастасия.

Дом этот - полублагоустроенный. В понятие «полублаг», уточняет Анастасия, входят центральное отопление и плита. Впрочем, отопление можно уже вычесть. Прошлой зимой потекла труба, которая как раз под окнами квартиры Федотовых. Вызвали аварийную бригаду - те приехали, посмотрели, в каком состоянии фасад дома, и уехали, ничего не сделав.

«Коммунальщики нам говорят, что не будут рисковать своими жизнями и лезть к трубе под осыпающимися кирпичами. А мы так каждый день рискуем! Наш дом вообще может сложиться, как карточный домик. Вот так всю зиму и весну труба текла. Холод стоял собачий»,

- рассказывает Анастасия.

Жильцы дома большую часть года спасаются только обогревателями. На стенах грибок, у многих обитателей дома - хронический бронхит. Сын Анастасии занимается футболом, стены квартиры украшены его дипломами. Но и они могут в любую минуту обвалиться, обои отходят от стен из-за плесени.

«Мне бы и хотелось сделать ремонт, и стеклопакеты поставить, но это невозможно! Посмотрите, в каком состоянии оконные рамы, их только ударишь молотком, и они рухнут»,

- жалуется Анастасия.

На лестничных площадках гуляет ветер. Холодно даже летом. Можно представить, что творится здесь зимой.

Жильцы дома даже не знают, какая управляющая компания их обслуживает. Многие не оплачивают коммунальные квитанции. Что, в общем, логично - нет обслуживания, нет и платы. Дворник к ним не приходит, зимой сами лопатами машут. Траву летом никто не косит. Трубы не ремонтируют. Разбитые стекла в окна не вставляют. Так и живут, как после бомбежки.

Засиживаться долго в гостях у Анастасии невозможно - в квартире нет туалета. У ее соседей тоже нет. Когда-то был во дворе кирпичный - с годами развалился.

Рядом - деревянный туалет «прямого падения», но он тоже заброшен, без дверей, зарос крапивой. Все жильцы дома бегают туда с ведерками - выливать то, что накопили за день. И старики с ведерками, и дети с ведерками.

Впрочем, и этот деревянный туалет скоро могут снести - частники, построившие рядом дома, написали заявление в мэрию, что он уродует им вид. Куда в таком случае будут бегать с ведерками жильцы дома №5? Видимо, станут выливать накопленное прямо в кусты, удобрять крапиву. Тогда не только вид, но и запах в округе будет соответствующим.

Кажется немыслимым, что петрозаводчане в XXI веке могут жить в таких условиях. Но они так живут. Каждую ночь, засыпая, думают о том, не рухнет ли стена, не проснутся ли они под кирпичами?

Этот дом был признан аварийным в 2017 году. Почему-то его жильцы были уверены, что их расселят в 2023-ем. К сожалению, нет. Предыдущая программа расселения, которая закончилась в прошлом году, касалась только домов, признанных аварийными до 2017 года.

Можно зайти на сайт «Фонд развития территорий» и увидеть, что дом №5 по ул. Сулажгорского кирпичного завода признан аварийным 24 апреля 2017 года. Это значит, что он вошел в новую программу расселения, которая должна начаться в Карелии. Правда, ни сроки, ни объемы ее финансирования еще не известны. Плановая дата расселения жильцов дома - 31 декабря 2032 года. Долго еще ждать этого праздника.

Страшно подумать, что людям еще восемь лет мучиться. В этом году переселили из этого дома только одного жильца - 90-летнего соседа Анастасии перед Днем Победы. Это, конечно, правильно, но как же остальные? Надеюсь, что администрация Петрозаводска услышит стенания горожан и поучаствует в их судьбе.