Женщину с двумя маленькими детьми высадили из автобуса в Карелии

Женщину с двумя маленькими детьми высадили из рейсового автобуса. Об этом редакции «Петрозаводск говорит» рассказала читательница, которая стала свидетелем произошедшего. Кондуктор требовала, чтобы женщина заплатила за сына и дочь, которые сидели на одном сиденье, их мама говорила о бесплатном проезде для детей до семи лет.

Наша читательница ехала в воскресенье в автобусе из Машезеро отправлением в 14:25. На одной из остановок в автобус зашла молодая женщина с мальчиком лет 5-6 и девочкой лет 3-4.

«Я сидела у окна возле переднего выхода. Рядом со мной сидел молодой человек и он уступил место молодой маме с детками», - рассказывает петрозаводчанка. Молодая мама усадила детей на одной сиденье, а сама осталась стоять, как и многие другие пассажиры.

Кондуктор, по словам читательницы, потребовала, чтобы мама оплатила проезд за двоих малышей, так как они заняли отдельное место. Молодая женщина говорила, что дети до 7 лет могут ехать бесплатно, что это одно место, которое могла занять она сама, но ей так не удобно и дети сидят на ее одном месте. По словам читательницы, кондуктор не принимала у женщины оплату за одного человека и вступила в перепалку.

«Я предложила кондуктору, что, мол, возьму одного ребенка к себе на колени, и мама сядет рядом и возьмет второго ребенка к себе на колени. Но кондуктор так вошла в раж, что никого и ничего уже не слушала и не слышала! – говорит петрозаводчанка. - В итоге кондуктор высадила молодую женщину с малолетними детьми».

До города, со слов петрозаводчанки, оставалось еще около 20 км.

По мнению читательницы, кондуктор не имела права так поступать: «Думаю, что кондуктор не имела права высаживать женщину с детьми в неизвестном месте на остановку - вокруг лес, следующий автобус неизвестно сколько ждать». // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»