20 марта 2025, 15:24
Происшествия

Права водителей автобусов ущемляли в одном из округов Карелии

Доход и здоровье людей были под угрозой, нарушения вскрыли прокуратура и трудовая инспекция
фото: freepik.com

Нарушения трудового законодательства в сфере перевозок выявили в Суоярвском округе.

В ходе проверки организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих междугородние перевозки, выяснилось, что работникам задерживают выплату зарплаты при увольнении, а также не выплачивают компенсацию за нарушение сроков этих выплат.

Некоторые работодатели не провели оценку условий труда, водители пассажирских автобусов не проходили обязательные медицинские осмотры и психиатрические проверки. Также выявлены случаи, когда водители работали без оформления трудового договора.

Против двух работодателей прокуратура возбудила 13 дел об административных правонарушениях.

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Метки: 
Зарплата
новости Карелии
Суоярвский округ
прокуратура
условия труда