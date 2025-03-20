Права водителей автобусов ущемляли в одном из округов Карелии

Нарушения трудового законодательства в сфере перевозок выявили в Суоярвском округе.

В ходе проверки организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих междугородние перевозки, выяснилось, что работникам задерживают выплату зарплаты при увольнении, а также не выплачивают компенсацию за нарушение сроков этих выплат.

Некоторые работодатели не провели оценку условий труда, водители пассажирских автобусов не проходили обязательные медицинские осмотры и психиатрические проверки. Также выявлены случаи, когда водители работали без оформления трудового договора.

Против двух работодателей прокуратура возбудила 13 дел об административных правонарушениях.