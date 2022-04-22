Пожилых людей в Прионежье бесплатно развозят по врачам

Проживающие в отдаленных поселках и деревнях Прионежского района пожилые люди могут воспользоваться помощью так называемых мобильных бригад. В Минсоцзащиты сообщили, что пенсионеров возят в медучреждения.

Мобильные бригады организованно доставляют граждан старше 65 лет до лечебных учреждений, а потом везут обратно домой. Эта услуга для людей бесплатная, ее оказывают в рамках нацпроекта «Демография».

Семь пенсионеров Пухты и Педасельги уже посетили фельдшера, сдали необходимые анализы, получили консультации. Пяти пожилым людям из Ладвы помогли попасть на прием к специалистам Прионежского филиала Республиканской больницы. Он расположен в 58 километрах от их дома.

Жителей отдаленных населенных пунктах забрали у их домов, помогли сесть в микроавтобус, сопроводили к врачам, потом ждали, пока они пройдут прием. // Фото: Минсоцзащиты Карелии