Парад, «Бессмертный полк» и салют: опубликована программа Дня Победы

Основные мероприятия 9 мая пройдут на площади Кирова в Петрозаводске, сообщается в группе Городского дома культуры.

Празднование (0+) в Петрозаводске Дня Победы начнется с возложения венков и цветов у мемориальных комплексов «Аллея Памяти и Славы», «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и у стелы «Город воинской славы». На площади Кирова установят два экрана, на них будут транслировать парад на Красной площади в Москве.

Программа праздника:

В 11:00 часов по площади пройдут войска Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ, МЧС, ФССП, ФСИН по РК, военной кафедры ПетрГУ, Беломорско-Онежского филиала государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, петрозаводского президентского кадетского училища, карельского кадетского корпуса, общественного движения «Юнармия».



В 11:40 - «Спортивная ода Победе». Юные петрозаводчане устроят показательные выступления.

В 12:00 - концерт. Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» выступит с программой «Память пылающих лет».

В 13:00 - концерт «Весна Победы» с участием коллективов Петровского Дворца.

В 13:30 - всероссийская акция «Бессмертный полк». Участники проследуют по проспекту Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова.

В 14:30 - легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Планируется участие около семисот человек.

В 16:30 - на сцене на площади Кирова выступят победители и участники городского молодежного патриотического фестиваля «Салют Победе».

В 17:30 - концертный музыкальный проект «Песни - герои, песни - знамена!».

В 20:30 – финальный концерт «Победа! Родина! Россия!» с участием солистов, артистов театров и музыкантов.

В 22:00 - пятиминутный высотный фейерверк «Огни Победы!».

Проспект Карла Маркса на время празднования 9 Мая станет пешеходной зоной. Здесь разместится инсталляция «Москва-Берлин». Во второй половине дня на проспекте пройдет фестиваль: творческие и спортивные выступления, выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных поисковиками, военных реликвий из школьных музеев, другие патриотические акции.

В течение дня в пойме реки Лососинка в Зарецком парке будет организована семейная развлекательная программа, пройдет акция «Солдатская каша». В парке разместятся торговые ряды, ресторанный дворик, будут работать детские аттракционы. (фото ptzgovorit.ru)