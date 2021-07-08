Пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры в пятиэтажке

Пожар вспыхнул вечером 7 июля в пятиэтажном доме на проспекте Невского в Петрозаводске. Прибывшие спасатели обнаружили в горящей квартире мужчину. Его вывели в безопасное место. Из-за сильной задымленности пожарным из опасной зоны пришлось эвакуировать еще пятерых жильцов дома.

С огнем спасатели справились быстро. В результате пожара в квартире огнем были повреждены постельные принадлежности.

По предварительным данным специалистов, пенсионер 1955 года рождения чуть не погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По словам специалистов, это не первый случай, когда пенсионера спасают пожарные. По данному происшествию проводится проверка. (фото sitv.ru)