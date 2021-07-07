Ваенгу два часа материли в бизнес-классе рейса Ларнака - Петербург

Елена Ваенга эмоционально рассказала в своем Instagram о нападении, которое ей пришлось пережить на борту самолета. Певица возвращалась с Кипра домой в бизнес-классе с сыном и мужем. Неожиданно ее стали нецензурно оскорблять, а потом и вовсе напали. Впрочем, у противоположной стороны иное мнение о конфликте.

Ваенга утверждает, что сильно пьяная женщина на протяжении двух часов материлась в ее адрес, плевалась, потом накинулась на певицу. Потом к ней якобы присоединился и нетрезвый муж дебоширки. Пара высказывала претензии к творчеству исполнительницы.

«Они реально дебоширили. Это состояние людей, которым все равно, с кем и по какому поводу, извините за выражение, "рамсить". Пилоты, стюардессы, "ваенги", "шмаенги" — все равно с кем», — прокомментировала ситуацию певица.

В итоге капитан самолета вызвал в аэропорт полицейских. В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что на пару составили административные протоколы.

При этом сами петербуржцы совершенно по-другому трактуют случившееся. Они рассказали «Пятому каналу», что были абсолютно трезвы. Конфликт якобы произошел из-за «странного» поведения звезды. Она поднимала ноги без носков и обуви.

«Она вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо!», - уверяет участник ссоры. //Фото: Елена Ваенга/Instagram