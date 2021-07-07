Житель Сегежи прямо в суде грозил убить и покалечить женщину-прокурора

Житель Сегежи не смог сдержать своих эмоций во время судебного заседания. Слушалось дело, в котором он выступал как обвиняемый. Мужчине не понравилась позиция прокурора, он пригрозил убить государственного обвинителя и причинить вред ее здоровью, сообщили в СО по Сегеже регионального СКР.

Инцидент произошел в июне текущего года. Подсудимый, не согласный с высказываниями женщины-прокурора, стал ей угрожать прямо в зале заседаний.

Дело рассматривал мировой судья. Как оно закончилось, не сообщается, но в отношении мужчины возбудили другое дело – об угрозе убийством и причинением вреда здоровью.

За это преступление могут наказать реальным сроком – до двух лет лишения свободы. // Фото: «Пенза взгляд»