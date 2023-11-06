Пожар вспыхнул в жилом доме в Петрозаводске

Днем в воскресенье, 5 ноября, в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании в доме №14 по улице Бесовецкой поступил на пульт дежурного в 15:22. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. С огнем удалось оперативно справиться. Площадь и причина пожара не уточняются.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz