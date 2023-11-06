Опубликовано видео момента смертельной аварии в Карелии

В интернете появилось видео момента смертельной аварии с участием бензовоза на севере Карелии. Ролик опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, трагическая авария случилась днем 5 ноября на дороге Кочкома-Костомукша в нескольких километрах от поворота на трассу «Кола». Большегруз занесло, и он вылетел с дороги на большой скорости.

Водитель погиб на месте. Мужчине был 51 год, он имел большой опыт вождения.

Причины трагедии устанавливаются. // Фото и видео: vk.com/dtpptz