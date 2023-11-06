Водитель бензовоза погиб в аварии в Карелии

В Карелии в воскресенье, 5 ноября, произошло трагическое ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

По данным медиков Сегежской ЦРБ, в районе съезда с трассы «Кола» на дорогу Кочкома-Костомукша случилось опрокидывание бензовоза.

В аварии погиб водитель, его личность устанавливается. Произошел разлив топлива. На месте работают экстренные службы.

Как рассказал двоюродный брат водителя бензовоза, погибшему был 51 год. Мужчина имел большой опыт вождения, был автомехаником. // Фото: vk.com/dtpptz