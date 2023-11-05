Жители Карелии одолжили денег «знакомым» и потеряли крупные суммы

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя горожанка, сообщает пресс-служба МВД. Женщина рассказала, что в одном из менеджеров получила сообщение от знакомой, которая просила одолжить до вечера 30 000 рублей.

Пенсионерка перевела деньги на указанный номер счета, но в обещанный срок обратно их не получила. Тогда она решила перезвонить приятельнице, чтобы прояснить ситуацию, и узнала, что та ей никаких сообщений не отправляла.

В аналогичной ситуации оказалась и 69-летняя жительница Питкяранты. Близкая подруга в ходе переписки в попросила у нее в долг 40 000 рублей и указала номер карты, куда требовалось перечислить деньги. Объяснила, что её личная банковская карта в процессе перевыпуска, поэтому временно заблокирована. Горожанка перевела деньги, а спустя время у неё попытались одолжить ещё 30 000 рублей. Она стала осуществлять второй перевод, но тут же получила звонок из банка. Там зафиксировали подозрительную операцию и отклонили. После разговора с сотрудником финансового учреждения пенсионерка поняла, что её обманули: часть сбережений осталась при ней.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция призывает граждан быть бдительными при получении подобных сообщений. // Фото: Freepik