Пожарных вызвали на место ДТП в Беломорском районе Карелии

4 ноября личный состав пожарной части № 61 по охране города Беломорск ликвидировал последствия ДТП. В субботу на пульт диспетчера ЕСС-01 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 801 километре трассы. Там произошел съезд в кювет легкового автомобиля Рено Сандеро.

К месту аварии были направлены четыре человека личного состава на одной автоцистерне пожарной части №61 по охране города Беломорск, подведомственной Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия личным составом проводились работы по осмотру места аварии и отключению аккумуляторной батареи.

Сотрудники пожарной службы призывают водителей быть внимательнее за рулем, соблюдайте скоростной режим. // Фото: ОПС по Беломорскому району.