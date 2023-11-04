Автомобиль загорелся на трассе под Петрозаводском

На трассе под Петрозаводском, недалеко от Бесовца загорелся автомобиль. Находившиеся в нем женщина и ее сын успели выскочить. Справиться с возгоранием помогли мужчины, не проехавшие мимо.

Благодарность своим спасителям женщина оставила в паблике «Подслушано в ПТЗ».

"Хочу выразить огромную благодарность мужчинам, которые остановились , чтобы оказать нам помощь. По дороге в районе Бесовец у нас произошло возгорание авто. Успели выскочить. К нашему счастью, остановились машины с настоящими мужчинами!".

Один из мужчин помог сбивать пламя снегом, еще двое прибежали с огнетушителем, и еще один мужчина помогал, рассказала женщина. Потом ее подвезли до места назначения, сын остался ждать эвакуатор.

Этот пост вызвал большой отклик у подписчиков паблика. Помощь и взаимовыручка на дорогах бесценны. // Фото: freepik.com.