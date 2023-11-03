Иномарка в Карелии слетела в кювет и застряла между деревьев

Утром 3 ноября на 33-м километре автодороги «Пушной — Беломорск» произошла авария. Сообщение о ДТП поступило в 10:47, рассказали в группе ОПС Беломорского района ВКонтакте.

Водитель Renault Duster потерял управление и слетел в кювет. Кроссовер вписался между двумя деревьями. Каким-то чудом никто не пострадал.

Последствия аварии ликвидировал личный состав пожарной части № 61 Беломорска. Они вынули автомобиль из кювета, для этого пришлось спилить деревья. // фото: pvproductions/ freepik.com