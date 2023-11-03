Выяснились подробности смертельного пожара в Суоярвском районе

Смертельный пожар в Просозере привлек внимание прокуратуры Суоярвского района. Она проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Напомним, жилой дом загорелся 3 ноября, на пепелище нашли два тела. Одного погибшего опознали сразу, это был хозяин, личность второго оставалась неизвестной.

Пожар случился утром в пятницу, примерно в 09:00, уточнили в прокуратуре. Когда пламя потушили, обнаружили мертвых 32-летнего и 67-летнего мужчину. // фото: kolyaeg/ pixabay.com