Двое мужчин погибли сегодня на пожаре в Карелии

Двое мужчин погибли на пожаре в поселке Просозеро Суорярвского района. Печальную новость сообщил министр здравоохранения Карелии в своем Telegram-канале.

- К сожалению, и этот день не стал исключением для трагедии. Пятничный вечер омрачило срочное сообщение из Суоярвской ЦРБ,

- написал Михаил Охлопков.

Известно, что погиб местный житель 1956 года рождения и еще один мужчина. Его личность пока не установили. // фото: pixabay.com