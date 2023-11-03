03 ноября 2023, 17:21
Двое мужчин погибли сегодня на пожаре в Карелии
Частный жилой дом сгорел в Просозере, на пепелище нашли тела
Двое мужчин погибли на пожаре в поселке Просозеро Суорярвского района. Печальную новость сообщил министр здравоохранения Карелии в своем Telegram-канале.
- К сожалению, и этот день не стал исключением для трагедии. Пятничный вечер омрачило срочное сообщение из Суоярвской ЦРБ,
- написал Михаил Охлопков.
Известно, что погиб местный житель 1956 года рождения и еще один мужчина. Его личность пока не установили. // фото: pixabay.com