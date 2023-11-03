Легковушка и грузовик жестко столкнулись на «Коле»

На автодороге «Кола» 3 ноября столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Последствия аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Машины столкнулись на 600-м километре федеральной трассы, это территория Кондопожского района, рядом с отвороткой на поселок Кяппесельга.

Автор ролика предположил, что удар был лобовым. Искореженную легковушку развернуло и отбросило на середину дороги, у грузовика смят перед. // фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»