03 ноября 2023, 15:59
Пудожанина взяли с контрафактным табаком на 4 миллиона и будут судить
Житель Карелии нелегально продавал купленные в другом регионе табачные изделия
Житель Пудожа приобрел немаркированные табачные изделия за пределами республики и продавал их в местных магазинах. Правоохранители изъяли больше 35 тысяч пачек в магазинах города, сообщили в прокуратуре Карелии.
Продукцию без акцизных марок 49-летнйи мужчина купил в период с декабря прошлого года по сентябрь этого. Он перевез нелегальный товар в Пудож и реализовывал.
Из незаконного оборота изъяли табачных изделий н сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело направили в районный суд. // фото: sergeitokmakov/ pixabay.com