Пудожанина взяли с контрафактным табаком на 4 миллиона и будут судить

Житель Пудожа приобрел немаркированные табачные изделия за пределами республики и продавал их в местных магазинах. Правоохранители изъяли больше 35 тысяч пачек в магазинах города, сообщили в прокуратуре Карелии.

Продукцию без акцизных марок 49-летнйи мужчина купил в период с декабря прошлого года по сентябрь этого. Он перевез нелегальный товар в Пудож и реализовывал.

Из незаконного оборота изъяли табачных изделий н сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело направили в районный суд. // фото: sergeitokmakov/ pixabay.com