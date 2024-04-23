Пожар вспыхнул в двухэтажном доме в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Бесовецкой. Об этом сообщает МЧС Карелии.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на втором этаже, частично пламя вырвалось на кровлю.

По первоначальной информации, дом расселен. Однако очевидцы рассказали, что в одном из подъездов могут находиться люди.

На месте ЧП работают три звена газодымозащитной службы. // Фото МЧС по РК