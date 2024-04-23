23 апреля 2024, 17:29
Пропавшего жителя Карелии нашли в Петербурге
Завершены поиски 41-летнего мужчины из Питкяранты
Пропавший 41-летний житель Питкяранты Игорь Я. найден. Он жив и здоров, сообщает паблик ПСО «Длинный берег».
По информации волонтеров, мужчина был обнаружен в Санкт-Петербурге. Сейчас он уже дома.
Напомним, 16 апреля житель республики должен был сесть на поезд Санкт-Петербург - Петрозаводск. Однако связь с ним в тот день оборвалась.
Где все эти дни пропадал и чем занимался мужчина, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»