Пропавшего жителя Карелии нашли в Петербурге

Пропавший 41-летний житель Питкяранты Игорь Я. найден. Он жив и здоров, сообщает паблик ПСО «Длинный берег».

По информации волонтеров, мужчина был обнаружен в Санкт-Петербурге. Сейчас он уже дома.

Напомним, 16 апреля житель республики должен был сесть на поезд Санкт-Петербург - Петрозаводск. Однако связь с ним в тот день оборвалась.

Где все эти дни пропадал и чем занимался мужчина, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»